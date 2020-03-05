РИАМО - 5 мар. Солнечногорское предприятие «АйсКро» планирует расширить производство на территории городского округа и запустить линейку по созданию сыров, проект уже представлен главе муниципалитета Владимиру Слепцову в ходе еженедельного «бизнес-часа», говорится в сообщении пресс-службы управления информационной политики администрации городского округа Солнечногорск.

В настоящий момент компания «АйсКро» расширяет территорию существующего завода и проводит его модернизацию. Предприятие планирует запустить цех по производству сыра. Компания уже производит 60 наименований продукции.

«После запуска нового цеха первая сырная продукция появится к июню этого года. Также мы планируем построить еще один производственный цех, так как из существующего помещения, с учетом темпа роста нашей компании, мы вырастем уже примерно через год. Новый участок планируем найти также на территории Солнечногорья, — уточнила директор по развитию ООО «Иль Мио Мороженко» Ирина Гармаева.

Компания «АйсКро» совместно с администрацией городского округа Солнечногорск проводит работу по согласованию точек для размещения объектов нестационарной торговли. Там будут представлены свежее молоко, молочная продукция, мороженное, творог, сметана, йогурты, сливочное масло.

Фирма по производству мороженого совместно с коворкинг-центром «Альянс» планирует проработать вопрос субсидирования предприятия и получения гранта от министерства сельского хозяйства.

Компания «АйсКро» существует с 2015 года и специализируется на изготовлении уникального мороженого. Продукция компании насчитывает свыше 60 наименований — это веганское мороженое, протеиновое мороженое, чай, йогурты. Производство расположено на территории городского округа Солнечногорск. Руководство предприятия заключило соглашение на поставку в Дубай и ведет переговоры с Францией и Германией.