РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. Центр культуры и семейного досуга «Томилино» в Люберцах в пятницу приглашает всех желающих на концерт «С любовью о любви», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Мероприятие приурочено к празднованию Международного женского дня.

«В программе заявлены выступления вокальных и хореографических коллективов «ЦКиСД Томилино»: «Бельканто», «Пируэт», «Тип-топ», «Соловушки» и других. Концерт подготовлен сотрудниками «ЦКиСД Томилино» Светланой Цветковой и Екатериной Фурановой. Начало мероприятия в 17:00, вход свободный», – говорится в сообщении.

Адрес ЦКиСД «Томилино»: Люберцы, поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34.