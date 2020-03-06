РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мар. В Центральном парке подмосковных Люберец в пятницу состоится бесплатная тренировка по скандинавской ходьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Спорткомитет администрации городского округа Люберцы и МУ «Дирекция спортивных сооружений» приглашают всех желающих принять участие в открытой тренировке по скандинавской ходьбе. Она посвящена Международному женскому дню», - говорится в сообщении.

Тренировку будет проводить инструктор по спорту, член Московской областной федерации северной ходьбы Ирина Арсентьева. Начало в 10:00.

«Встречаемся у входа в Центральный парк со стороны Октябрьского проспекта. Присоединяйтесь», - заключается в материале.