РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. В поселке Красково подмосковных Люберец в пятницу пройдет концерт «О женщины, вам имя – совершенство», посвященный Международному женскому дню, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 6 марта, в Красковском культурном центре состоится праздничная концертная программа «О женщины, вам имя – совершенство», посвященная Международному женскому дню. Начало концерта в 18:00. Вход бесплатный», – говорится в сообщении.

На концерте выступят вокальные и хореографические коллективы центра, такие как «Джем», «Волшебная страна», «Нотка», «Карамельки», «Саграм», а также солисты Ольга Барабанова, Леонид Парканский, Юлия Лукина, Любовь Онищенко и другие.

«Специальный сюрприз для женщин – гости программы: Александр Рожников – заслуженный художник Российской Федерации и «кристальный голос Москвы», певец Александр Чайка», – отмечается в материале.

Красковский культурный центр находится по адресу: улица Лорха, дом №2.