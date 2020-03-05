РИАМО - 5 мар. Участок опор высоковольтной линии протяженностью 1,3 километра демонтируют для последующей установки пяти анкерно-угловых и двух промежуточных высоковольтных опор и заменой провода на аналогичную марку, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Энергетики компании «Россети Московский регион» проводят замену высоковольтных опор линии электропередачи 110 киловольт «Донино – ЦАГИ», проходящей по Раменскому городскому округу.

«До 15 марта старые опоры будут демонтированы и вывезены, поставка новых металлоконструкций с завода АО «Конаковский завод стальных конструкций» будет вестись в ночное время суток для снижения транспортной напряженности на территории города и округа», – отмечается в сообщении.

Работы планируется завершить 30 апреля 2020 года.

«Задача проведения ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи определена изношенностью энергооборудования, введенного в эксплуатацию в 1963 году, а также необходимостью повышения надежности электроснабжения подстанции «Раменская», качества и надежности передаваемой электроэнергии потребителям городских округов Раменский и Жуковский», – сообщил директор филиала «Южные электрические сети» Михаил Ежокин.

В ходе проводимых работ не будут изменены класс напряжения высоковольтной линии и существующие границы охранных зон ЛЭП. Все мероприятия проводятся без обесточивания потребителей электроэнергии.