РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. В подмосковном Подольске в пятницу проведут конкурс «Леди Весна» среди девушек 14-16 лет, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» пос. радиоцентра «Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«6 марта в 18:00 СП «Родник» приглашает всех на праздничную конкурсную программу «Леди Весна», посвященную Международному женскому дню», - говорится в сообщении.

В конкурсе примут участие девушки 14-16 лет, желающие попробовать свои силы в разных направлениях.

«Это так необычно вдруг оказаться дизайнером, кулинаром или поэтом! Не будем раскрывать все секреты, скажем только, что будет интересно!» - отмечается в материале.

Вход на программу свободный, ограничений в возрасте нет.