РИАМО - 5 мар. Автомобилистов предупреждают об ограничении движения с 20 по 24 марта на востоке и юго-востоке Москвы из-за закрытия Некрасовской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Такие меры необходимы для ввода участка «розовой» ветки метро от станции «Косино».

«В связи с этим в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы», - говорится в сообщении.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на Косинском шоссе (от владения 1 по улице Большая Косинская до Проектируемого проезда №45), на Косинском шоссе (от Проектируемого проезда №45 до ООТ «Каскадная улица»), на Проектируемом проезде №45 (от Косинского шоссе до ООТ «Лухмановская»), от улицы Покровская (от Проектируемого проезда №598 до проспекта Защитников Москвы), от улицы Покровская (от проспекта Защитников Москвы до Проектируемого проезда №265).

С вечера 20 марта временно будет остановлено движение поездов на Некрасовской линии столичной подземки, в обычном режиме линия возобновит работу 24 марта в 05:30.

В этот период пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута «КМ» от станции «Некрасовка» до «Выхина» «фиолетовой» ветки метро. На закрытых станциях, а также на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии будут задействованы сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут выбрать нужный маршрут.