РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. В библиотеке подмосковных Люберец в пятницу откроется выставка, посвященная детскому писателю Артуру Гиваргизову, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С 6 по 20 марта в детском отделе центральной библиотеки имени С. Есенина оформлена книжная выставка «Мудрый смех – для всех», посвященная 55-летию детского писателя Артура Гиваргизова», – говорится в сообщении.

Вход на выставку бесплатный. Библиотека расположена по адресу: улица Волковская, дом №5А.

Артур Александрович родился в 1965 году в Киеве. С 1968 года живет в Москве. Его первый рассказ был опубликован в 1997 году в журнале «Сатирикон». На сегодняшний день издано около 20 книг, в том числе одна книга пьес и восемь поэтических сборников.