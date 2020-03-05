РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мар. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» Котельников стартовал финал конкурса «Миссис Королева России», передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

Финал конкурса проходит в пространстве «Культура на высоте» ТЦ «МЕГА Белая Дача» в четверг.

«Я очень рад, что наш торговый центр принимает у себя конкурс такого уровня, как «Миссис Королева России». Пожелаю победы достойнейшей», - сказал гендиректор ООО «МЕГА Белая Дача» Константин Тсакалис.

Всего в конкурсе участвуют 26 финалисток. Они прошли отбор в своих регионах.