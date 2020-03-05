РИАМО - 5 мар. В преддверии Международного женского дня глава Балашихи Сергей Юров поздравил сотрудниц роддома в микрорайоне Саввино, он вручил им цветы и благодарственные письма, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Балашиха.

«Для любой женщины самое главное счастье – это рождение ребенка, и именно здесь, в стенах балашихинского родильного дома, они могут его обрести. <…> Я знаю, что многие здесь работают с момента открытия, хочется сказать вам слова благодарности за ваш действительно благородный труд. А самое главное – поздравить с наступающим праздником, Международным женским днем. Спасибо вам, что вы есть», - сказал Юров.

Он также отметил, что с момента открытия в родильном доме в Саввине помогли уже порядка 10 тысячам женщин. Построили данное медучреждение в 2016 году. На сегодняшний день в нем принимают не только жительниц Балашихи, но и соседних регионов, в том числе Москвы.

Юров также поздравил рожениц. Им он передал подарочные наборы для новорожденных от губернатора Московской области Андрея Воробьева «Я родился в Подмосковье».

«Было очень приятно, что глава Балашихи Сергей Геннадьевич Юров выбрал для поздравления коллектива наше медицинское учреждение. Из 315 сотрудников в нашем учреждении работают 90% женщин, среди которых санитарочки и врачи. Хотела бы от лица всего женского коллектива выразить нашу благодарность», - отметила главный врач «Балашихинского родильного дома Саввино» Наталья Алимова.