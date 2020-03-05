РИАМО - 5 мар. Хирурги Коломенской больницы удалили пациентке огромную перекрученную кисту диаметром 15 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в больницу с острой болью в животе. При обследовании у нее обнаружили кисту, в образовании которой нарушилось кровообращение.

«За жизнь молодой женщины боролась многопрофильная бригада специалистов Коломенской больницы. Своевременное хирургическое вмешательство предотвратило развитие осложнений, опасных для жизни и здоровья пациентки», - сказал главврач медучреждения Олег Митин.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.