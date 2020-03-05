РИАМО - 5 мар. С момента начала работы единого контактного центра государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья в ноябре 2019 года поступило более 1,5 тысячи звонков, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Контактный центр ветеринарной службы был создан для повышения качества ветеринарных услуг в Подмосковье. У жителей появилась возможность удобно и оперативно побеседовать с ветеринарным специалистом и получить ответы на все вопросы. С момента открытия колл-центр поступило более 1,5 тысячи звонков, что составляет порядка 400 обращений в месяц», – сказал глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин.

Он добавил, что более половины звонков связаны с уточнением информации о проведении в районе мероприятия по бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства. Многие предпочитают по звонку записаться на интересующее обследование или операцию.

По словам министра, также часто граждане по телефону получают профессиональную поддержку о действиях при контакте с бездомными животными.

Звонки ежедневно принимают квалифицированные операторы с 9 утра до 9 вечера и дают ответы на любые вопросы, касающиеся деятельности государственной ветеринарной службы региона.

«Звонки поступали со всех городских округов Подмосковья. Чаще всего ветеринарные врачи выезжали в Мытищи, Ступино, Серпухов, Чехов, Домодедово, Подольск, Солнечногорск, Одинцово и Каширу», – заключил Разин.