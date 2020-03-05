РИАМО - 5 мар. На северо-востоке столицы построят шесть социальных объектов по программе реновации, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Согласно проекту планировки территории микрорайонов 1-2, 3, 4-5 района Алтуфьевский запланировано строительство шести объектов социальной сферы. Среди них: школа на 650 мест, учебный корпус на 250 мест с бассейном по адресу: улица Инженерная, дом 16 и дошкольные образовательные учреждения на 280 мест», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По словам Левкина, также предусмотрено строительство детской поликлиники на 320 посещений за смену, спортивно-досугового центра с бассейном и ФОК.

Дополнительно планируется благоустройство территорий за счет их озеленения. Во дворах разместят детские и спортивные площадки, оборудованные местами для отдыха.

В Альтуфьевском районе Москвы проживает более 8,5 тысяч человек, сносу подлежат 50 жилых домов.

Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Предполагается, что в ее рамках будет расселено 350 тысяч квартир. В программу включено 5174 дома.