РИАМО - 5 мар. Следователи инициировали проведение проверки после гибели подростка, проехавшего на крыше поезда сообщением Москва - Черусти, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 4 марта. По предварительным данным, подросток коснулся токоприемника и умер от полученной электротравмы.

«В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены члены локомотивной бригады, очевидцы происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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