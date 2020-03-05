РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. Полицейские подмосковного Подольска с 25 февраля по 2 марта получили 1445 заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 25 февраля по 2 марта в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1445 сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено 54 уголовных дела, в том числе по 15 тяжким преступлениям. За это время были раскрыты два грабежа, четыре мошенничества, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также за неделю на территории округа сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 64 места их концентрации, по результатам рейдов было составлено 114 административных протоколов.

Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства полицейскими были наложены штрафы на общую сумму 197,9 тысячи рублей. По материалам сотрудников полиции судами вынесено 40 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ.

Сотрудники УМВД обеспечили охрану общественного порядка при проведении шести культурно-массовых мероприятий, в том числе посвященного проводам русской зимы «Солнечная Масленица», и четырех спортивных мероприятий с общим количеством участников 29 тысяч человек. Также двух общественно-политических мероприятий, в которых приняло участие 14 человек. Нарушений общественного порядка полицейские не допустили.