РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Юные жители подмосковных Люберец приглашают поучаствовать в творческом конкурсе рисунков по пожарной безопасности «Неопалимая купина», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберчане в возрасте от 7 до 18 лет могут принять участие в конкурсе рисунков о пожарной безопасности «Неопалимая купина». Он будет проходить в три этапа. Первый – муниципальный – до 20 марта, второй – областной – до 15 апреля, третий – всероссийский, который пройдет после июня», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится в следующих номинациях: художественно-изобразительное творчество – рисунок, плакат, стенгазета, эмблема; декоративно-прикладное творчество – работы традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства; технические виды творчества – моделирование, конструирование, макеты, настольные игры.

Чтобы принять участие в муниципальном этапе конкурса нужно в срок до 17 марта представить свою работу во Дворец детского творчества по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22А.

Победители получат грамоты и право представлять округ на областном этапе конкурса.