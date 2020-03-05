РИАМО - 5 мар. Затраты физических лиц на жилье в ЖК «Мегаполис» на востоке Москвы возместят за счет строительства компенсационного дома, решение содержится в утвержденной «дорожной карте», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение было принято в ходе совещания заместителя председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, руководителя контрактной службы Екатерины Храмовой с представителями инициативной группы граждан. Жилищный комплекс должен был расположиться по адресу: улица Салтыковская, владение 8.

«Город уже осуществляет подбор земельного участка под строительство компенсационного дома», – уточнила Храмова.

По словам Храмовой, подходящий земельный участок подберут в I квартале 2020 года на территории, которая максимально приближена к той, где планировалось строительство ЖК «Мегаполис». Строительство нового дома позволит в кратчайшие сроки решить проблемы граждан, вложивших денежные средства в реализацию не начатого проекта.

Согласно «дорожной карте», начало строительства запланировано на I квартал 2021 года, окончание – на IV квартал 2022 года.

Ранее застройщиком объекта выступало АО «Косинское», которое признали банкротом в апреле 2017 года. К возведению объекта застройщик так и не приступил. После этого был назначен конкурсный управляющий.

АО «Косинское» привлекало денежные средства граждан, заключая с ними предварительные договоры купли-продажи и договоры соинвестирования, не имея на это законных оснований. У компании полностью отсутствовала необходимая разрешительная документация.