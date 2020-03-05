РИАМО – 5 мар. Роскачество провело исследование розовых вин, которые производят из российского винограда, эксперты также дали советы по выбору лучшего розового вина, сообщает kp.ru.

Исследовались вина, которые уже прошли проверку в 2018 и 2019 годах. Составленный по итогам рейтинг будет в будущем пополняться результатами новых исследований.

«Для розовых вин применимо свое правило по употреблению – «пить сейчас». Если выбирать из недорогих образцов, то рекомендуется обратить внимание на время сбора урожая. Что касается вин 2019 года, то они представлены на полках пока не слишком широко. Ориентироваться при покупке лучше на урожай 2018 года», - говорится в материале.

Эксперты отметили, что при выборе вина важно смотреть на географические индикаторы. Так, качественный продукт в этом сегменте производят на Таманском полуострове, в районе Новороссийска, а также в Восточном Приазовье. Также хорошие розовые вина делают в Бахчисарайском районе и Севастополе.

Верхние строчки рейтинга Роскачества заняли розовые вина из крупнейших винодельческих регионов России - Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Рядовым потребителям посоветовали при покупке обращать внимание на то, как хранится алкоголь.

«Прямые солнечные лучи - главный враг любого вина», - отмечается в сообщении.