РИАМО – 5 мар. Суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск к певице Алле Пугачевой, который поступил от некой Кристины Мартиросян, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным картотеки суда, иск поступил 4 марта. Заявление пока не принято к производству. Причина подачи иска и основания требования неизвестны.

«Истцом выступила, предположительно, предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа Кристина Мартиросян. В ЕГРЮЛ указано, что она является учредителем ООО «Кристина» в городе Новый Уренгой (ЯНАО)», – говорится в сообщении.

Основным видом ее деятельности значится деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

По данным СМИ, Пугачевой принадлежит целый ряд товарных знаков, в том числе и бренд «Кристина». Право на использование этого товарного знака примадонна получила в 1996 году.