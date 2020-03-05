РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. В подмосковных Люберцах 7 марта состоится футбольный турнир «Весенний мяч – 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 7 марта, в городском округе Люберцы состоится турнир по футболу «Весенний мяч – 2020». Игры пройдут на стадионе «Искра», – говорится в сообщении.

В 9:30 встретятся команды 2009-2010 годов рождения: «Звезда», «Искра» и «Спартак» из Люберец, «Лыткарино» и «Факел» из Гжели.

В 14:30 сыграют команды 2007-2008 годов рождения: «Звезда» и «Спартак» из Люберец, «Фортуна» из Москвы и «Комета» из Лыткарина и другие.

Стадион «Искра» находится по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №6Б.