РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска с 25 февраля по 2 марта выявили и пресекли 654 нарушения правил дорожного движения водителями округа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 25 февраля по 2 марта при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске было выявлено и пресечено 654 нарушения ПДД, произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали два человека», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы выявили 242 нарушения водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 61 автомобиль, сумма назначенных штрафов превысила 345 тысяч рублей.