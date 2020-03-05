РИАМО – 5 мар. Количество обращений в адрес уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой за первые два месяца текущего года выросло на 34%, говорится в пресс-службе детского омбудсмена.

Так, с начала года поступило более 300 обращений. За аналогичный период 2019 года – 228 обращений.

«Тематика поступающих обращений в этом году практически не изменилась. Людей по-прежнему чаще всего волнуют жилищные вопросы, конфликты в школах, устройство детей в детские сады, разрешение родительских споров и неуплата алиментов», – уточнила Мишонова.

По ее мнению, количество обращений выросло из-за повышения уровня узнаваемости и доверия к институту уполномоченного.