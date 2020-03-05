РИАМО - 5 мар. Каждый год в Москве реставрационные работы заканчиваются на более чем 200 объектах культурного наследия, сообщил в четверг руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Стабильно уже четыре года подряд на более 200 объектах в год завершаются реставрационные работы», - сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в Москве уже четыре года подряд половина объектов культурного наследия реставрируются за частные деньги.

По его словам, в 2019 году было отреставрировано 213 объектов.