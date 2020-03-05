РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. С Октябрьского проспекта подмосковных Люберец могут пересадить свыше 80 деревьев, попавших в зону вырубки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг в Люберцах прошло очередное заседание рабочей группы по реконструкции Октябрьского проспекта. Собравшиеся обсудили подробности плановых работ по спилу деревьев.

«Члены рабочей группы совместно с начальником управления благоустройства администрации округа Алексеем Орловым и дендрологом Андреем Ивановым обошли адреса, входящие в реконструкцию первого этапа, и отметили 82 дерева, которые можно пересадить из зоны вырубки во дворы или другие безопасные места. Дендролог дал членам группы рекомендации по пересадке в соответствии с особенностями сортов и пород деревьев», – говорится в сообщении.

Замглавы администрации Люберец Родион Грошевик предложил членам рабочей группы провести тестовую пересадку одного дерева и проанализировать необходимое для этого время и количество людей. После этого сформируют техническое задание о предоставлении помощи в пересадке от управления благоустройства.

Его предложение было одобрено членами рабочей группы. Участники заседания планируют закончить работы по пересадке деревьев к середине марта.

Кроме того, в ходе заседания были высказаны жалобы жителей на частичное нарушение техники безопасности в зоне вырубки деревьев.

«Жители ежедневно ведут контроль за вырубкой деревьев. Они сообщают членам рабочей группы о нарушениях техники безопасности, а мы информируем об этом заказчика и подрядчика. Если нарушения подтверждаются – работы немедленно останавливаются», – отметил председатель рабочей группы Георгий Титоренко.

После анализа данных проведенной технической экспертизы состояния домов, входящих в зону реконструкции, представитель заказчика проекта – заместитель директора дирекции дорожного строительства Московской области Александр Богданов пояснил, что оснований для проведения дополнительных исследований нет. Несмотря на это, поступают предложения провести проверку результатов экспертизы.