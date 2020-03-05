РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Власти Подольска напомнили жителям об оформлении знака «Инвалид», который подтверждает право на бесплатную парковку транспорта для инвалидов I, II и III групп, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольское управление социальной защиты населения напомнило жителям Подольска об оформлении знака «Инвалид», который необходим для индивидуального использования и подтверждает право на бесплатную парковку транспорта для инвалидов I, II и III групп. Оформлять такой знак имеют право федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы», - говорится в сообщении.

Закреплять знак будут не за автомобилем, а за человеком. То есть один и тот же знак можно будет использовать на разных автомобилях. Это важно, так как он дает преимущество не только для автомобилей, которыми управляют инвалиды, но и для автомобилей, перевозящих инвалидов в качестве пассажира.

Правила выдачи автомобильного знака «Инвалид» определяются приказом Минтруда РФ «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования».

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