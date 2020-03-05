РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 мар. Более 1,5 тысячи человек приняли участие в экологической акции «Покорми птиц зимой», которая проходила на территории городского округа Мытищи с ноября 2019 года, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

В Мытищах завершилась ежегодная экологическая акция «Покорми птиц зимой», которую традиционно с ноября по март проводит в округе контрольное управление.

«В каждом учреждении к подготовке проведения акции «Покорми птиц зимой» подходили очень серьезно и творчески, это были настоящие экологические праздники, посвященные пернатым: выставки рисунков и стихи о птицах, театрализованные представления, костюмы и конкурсы на лучшие кормушки. В завершение каждого мероприятия все участники получали в подарок памятный подарок – книгу с экологическими сказками «Хранимиры». Экологическая акция «Покорми птиц зимой!», полюбившаяся мытищинцам, проходила на территории округа на протяжении 4 месяцев. В нейй за это время приняли участие более 1,5 тысячи человек», – говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках областной акции министерства экологии и природопользования Московской области. Экоакция стартовала 12 ноября 2019 года, в «Синичкин день», в центральном парке культуры и отдыха Мытищ. Мероприятия проводили в дошкольных и школьных учреждениях округа, где совместно с детьми не только вешали и наполняли кормушки, но и раздавали памятки о том, как правильно подкармливать птиц, организовывать кормушки, а также рассказывали о роли птиц в экологии.