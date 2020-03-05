РИАМО - 5 мар. Свыше 90 тысяч подмосковных учащихся пятых классов приняли участие в написании региональной диагностической работы, которая состояла из двух частей — на читательскую и математическую грамотность, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

По аналогии с международным исследованием PISA задания включают в себя несколько категорий математического содержания: «Количество», «Неопределенность и данные», «Изменение и зависимости», «Пространство и форма».

«Более 90 тысяч учащихся пятых классов подмосковных школ смогут узнать свой уровень достижения метапредметных результатов обучения. Ребята написали региональную диагностическую работу из двух частей: первая проверяет читательскую грамотность, вторая – математическую», – отмечается в сообщении.

Все региональные диагностические работы проводятся с использованием Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования. Бланки участников закодированы и не содержат персональную информацию. Независимые эксперты проверяют работы в онлайн-режиме.

Результаты для пятых классов станут известны не позднее 11 марта.