РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. Работы по опрессовке внутридомового газового оборудования пройдут в домах микрорайона Климовск Подольска с 10 по 13 марта, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» продолжаются работы по опрессовке внутридомового газового оборудования. На следующей неделе они запланированы по адресам в микрорайоне Климовск: 10 марта с 8:30 в доме №10 по улице Заводская, с 15:00 по той же улице в доме №1. 11 марта с 8:30 в домах №№4 и 5 по улице Заводская, а с 13:00 – в доме №7», – говорится в сообщении.

Кроме того, 13 марта с 8:30 проверка будет проводиться в доме №20Б по Заводской улице.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» просит жителей предоставить доступ в квартиры для выполнения работ.