РИАМО - 5 мар. Специальную инструкцию по бесплатному проезду 8 марта подготовили для женщин Московской области и столицы, в ней рассказывается, как жительницы региона могут воспользоваться бесплатным проездом.

В Международный женский день жительницы Московского региона смогут бесплатно воспользоваться столичной подземкой, МЦК, МЦД и пригородными электричками (кроме аэроэкспрессов до воздушных гаваней), а также наземным транспортом.

Чтобы бесплатно проехать на метро, МЦК или монорельсе, дамам нужно просто пройти через открытый брендированный турникет. Для бесплатного проезда на пригородных электричках и МЦД также нужно будет пройти через турникет, а в случае, если это станция без турникетов, то не нужно прикладывать билет к валидатору.

Весь наземный общественный транспорт Подмосковья, кроме такси, также будет бесплатным для женщин 8 Марта. Жительницам и гостьям Московской области в этот день не нужно прикладывать карту к валидатору или терминалу — их пропустит водитель. В наземном транспорте Москвы девушкам также нужно просто не прикладывать билеты к валидатору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что власти Подмосковья и столицы договорились сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для женщин в честь 8 Марта. По его словам, это хорошая возможность выбраться из дома и интересно провести время.

Воробьев отметил, что 8 марта женщины с детьми смогут также бесплатно посетить подмосковные музеи.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что бесплатный проезд на общественном транспорте столицы и Подмосковья для всех женщин — это подарок к 8 Марта. Он также подчеркнул, что 8 и 9 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.

В дни празднования Международного женского дня, 7, 8 и 9 марта, «Ласточки» на МЦК будут ходить по графику выходного дня.