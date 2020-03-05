РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. Молодежь городского округа Мытищи приняла участие в праздничном концерте в честь Международного женского дня, который прошел в структурном подразделении «Кругозор» молодежного центра «Маяк», сообщается в Instagram-аккаунте подразделения.

«4 марта в СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню! Концерт был очень насыщенным: были и зажигательные танцы, и стихи, и песни, и веселые конкурсы, и даже поздравление «посла» далекой арабской страны! Довольные зрители неохотно расходились по домам, хотелось продолжения», - говорится в сообщении.

Деятельность СП «Кругозор» направлена на создание условий для успешного развития и реализации творческого потенциала молодежи, пропаганду здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и общественную жизнь. Организация располагается по адресу: Олимпийский проспект, дом №15, корпус 16. Телефон для справок: +7(495)583-22-81.