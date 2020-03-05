РИАМО - 5 мар. Бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак не рассказал, какую должность он теперь будет занимать, но отметил, что его новая работа не связана с бизнесом, сообщает Газета.ru.

При этом бывший чиновник заметил, что нужно дождаться официального назначения.

«Мы пока договорились это не комментировать, пока официально назначение не состоится. Могу пока сказать, что это не будет связано с бизнесом. Я в бизнесе ничего не понимаю, так что куда мне в бизнес», — сказал Сторчак.

Сторчак был освобожден от занимаемой должности распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина в связи с переходом на другую работу.

Должность заместителя министра финансов он занимал с осени 2005 года.