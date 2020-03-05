РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Свыше 5,5 тысячи подростков из подмосковного Подольска в текущем году проверят на употребление наркотических средств, сообщила заведующий филиалом №2 ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» Гюльнара Саидова.

В Подольске в четверг прошло заседание антинаркотической комиссии городского округа. В нем приняли участие замглавы администрации округа Евгений Соловьев, представители различных комитетов и другие. Саидова выступила с докладом о деятельности Подольского филиала Подмосковного клинического наркологического диспансера.

«В структуре филиала №2 находится 2 стационарных отделения, дневной стационар на 8 коек, диспансерно-поликлиническое отделение и отделение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В прошедшем году проводились профилактические осмотры школьников и студентов округа с целью выявления употребления наркотических веществ. Всего было проведено более 6 тысяч таких осмотров. В школах случаев положительных результатов выявлено не было, а в колледжах был выявлен 1 случай. В текущем году планируется провести около 5,5 тысяч осмотров», - сказала Саидова.

Она отметила, что также в прошедшем году было проведено свыше 15,5 тысячи исследований, из которых свыше 13 тысяч - химико-токсикологическое исследование мочи. Положительные результаты были выявлены более чем в 400 случаях.