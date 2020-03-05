РИАМО - 5 мар. Восьмой открытый детский турнир по хоккею с шайбой памяти Н.С. Эпштейна «Воскресенская снежинка» прошел в Воскресенске, в нем приняли участие 83 юных спортсмена, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В нем (в турнире - ред.) приняли участие пять дворовых команд: СК «Горняк», СК «Федино», СК «Косяково», СК «Цюрупа» и СК «Пересвет» - всего 83 участника. В рамках турнира было сыграно 14 игр», – говорится в сообщении.

В матче за первое место соревновались ХК «Федино» и ХК «Горняк», игра завершилась со счетом 3:2. Фединская команда стала победителем турнира второй год подряд.

Почетными гостями турнира стали начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Валерий Чупаков, заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов, генеральный директор МУ «Спортивный клуб «Химик» Андрей Квартальнов.

Также соревнования посетили олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы Александр Черных, президент Фонда поддержки и развития спорта «Ветераны спорта» Александр Старостин, председатель федерации хоккея городского округа Воскресенск Константин Абрамов.

Они приняли участие в награждении участников и победителей.