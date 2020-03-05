РИАМО - 5 мар. С вечера 20 марта временно будет остановлено движение поездов на Некрасовской линии столичной подземки, в обычном режиме линия возобновит работу 24 марта в 05:30, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Движение поездов на ветке приостановят 20 марта в 21:00.

«В указанный период времени для пассажиров будут временно закрыты четыре станции Некрасовской линии: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Это необходимая процедура: при подключении новых объектов к сети метро, по строительным нормам, необходимо прекратить движение на участке, к которому подключаются новые станции», - говорится в сообщении.

Во время закрытия линии там интегрируют и подключат необходимые коммуникации для запуска ее нового участка в ближайшее время.

В этот период пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута «КМ» от станции «Некрасовка» до «Выхина» «фиолетовой» ветки метро. На закрытых станциях, а также на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии будут задействованы сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут выбрать нужный маршрут.

Новый участок «розовой» ветки метро позволит разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. Запуск второго участка Некрасовской линии столичного метрополитена запланирован на март. На новом участке появятся станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».