РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Арендатор бани в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи восстановит здание и сохранит его коммунальную направленность, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Депутат встретился в четверг с инициативной группой жителей микрорайона Заря по вопросу капитального ремонта общественной бани и рассказал о решении комитета по конкурентной политике Московской области на проведение торгов на право заключения договора аренды нежилого здания бани в целях его восстановления.

«Баня была передана в муниципальную собственность, долгое время пустовала и пришла в негодность. Муниципалитет не мог выставить здание на торги, так как земельный участок под ним не был передан и до сих пор относится к Костеревскому лесничеству Минобороны России. Мною было написано ходатайство в адрес комитета по конкурентной политике Московской области, решение было найдено, комитет разрешил проведение торгов с условием, что арендатор бани восстановит здание и сохранит его коммунальную направленность», - сказал Ефимов.

Он добавил, что будет держать на контроле ситуацию и добиваться скорейшего открытия общественной бани.

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Балашихи Татьяна Вишнякова пояснила, что они уже готовят пакет документов по данному объекту для организации и проведения аукциона.

Житель Зари, полковник в отставке Василий Георгиади поблагодарил Ефимова за содействие в решении вопроса и внимательное отношение к просьбам жителей микрорайона.