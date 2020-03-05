РИАМО - 5 мар. Отельеры и рестораторы столицы планируют попросить о налоговых каникулах в связи со значительным снижением выручки из-за коронавируса, сообщил общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Игорь Лаврик.

«Мы будем выходить с ходатайством об оказании государственной поддержки сфере гостеприимства. <...> Мы просим, в частности, если в странах Европы и в Америке имеют НДС 7-10%, мы говорим, дайте нам каникулярные возможности», - сказал Лаврик.

Он отметил, что также необходима помощь со стороны банков, чтобы те предложили хорошие условия для кратковременных кредитов для пополнения оборотных средств, чтобы отели и рестораны могли заплатить налоги.

«Это отдельный разговор с правительством Москвы», - заключил Лаврик.

Ранее он рассказал, что поток туристов в Москву снизился из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.

Вспышка нового типа коронавируса Covid-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Сегодня по всему миру заразились более 95 тысяч человек. От болезни вылечились более 53 тысяч человек, еще 3,2 тысячи человек скончались.

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