РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В прошлом году полицейские Подольска выявили две подпольные лаборатории по производству наркотиков, сообщил на заседании замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

В конференц-зале филиала №2 ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» в четверг прошло заседание антинаркотической комиссии городского округа. В ней приняли участие Соловьев, представители различных комитетов и многие другие. Всего на учете наркодиспансера округа (на конец 2019 года) состояло свыше 1,3 тысяч человек, среди которых двое детей и более 20 подростков.

«По данным УМВД России по Подольску, в 2019 году в сфере незаконного оборота наркотических средств в округе было выявлено свыше 420 преступлений. Всего было изъято более 5 килограммов наркотиков. Также проверялись и многоквартирные дома с целью выявления наркопритонов и подпольных лабораторий. Так, в прошлом году правоохранителями было выявлено две подпольные лаборатории», – сказал Соловьев.

Он отметил, что в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Подольск состоит более 130 несовершеннолетних. Всего в 2019 году комиссией проводилась профилактическая работа с 310 несовершеннолетними, а также свыше 140 человек были сняты в связи с исправлением.

«В прошедшем году сохранилась тенденция вовлечения к употреблению наркотиков и психоактивных веществ детей. При этом возраст приобщения к употреблению снизился до 12-13 лет. В ходе профилактических рейдов полицейскими было выявлено 397 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, было заведено около 150 административных правонарушений, а на учет было поставлено 10 несовершеннолетних за употребление психотропных веществ», - пояснил Соловьев.

Также в прошедшем году провели свыше 12,7 тысяч заборов биосред на наркотики. Положительные результаты были выявлены почти в 220 случаях, что составляет 1,7%.