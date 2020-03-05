РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске в 2019 году отремонтировали семь объектов здравоохранения, стационар Климовской городской больницы №2 отремонтируют в течение 2020 года, сообщается на сайте администрации округа.

«В 2019 году по программе «Здравоохранение Подмосковья» в Подольске завершили работы по контрактам на семи объектах на сумму 234,65 миллиона рублей. Ремонт в стационаре Климовской городской больницы №2 по контракту продолжится в течение 2020 года. На ремонт выделили 138 миллионов рублей. На эти средства проведут общестроительные работы, заменят вентиляцию», – говорится в сообщении.

В минувшем году отремонтировали фасад здания, инженерные коммуникации. Во взрослой поликлинике Климовской горбольницы №2 ремонт позволил разделить потоки пациентов: на первом этаже оборудован кабинет неотложной помощи, лабораторию перевели в помещения, соответствующие санитарным нормам. Подготовили палаты дневного стационара. По просьбам жителей кабинет травматолога перевели на первый этаж. В инфекционном отделении больницы оборудовали изолированные боксы, установили современную систему вентиляции.

Реабилитационный центр «Романцево» начнет свою работу во втором квартале 2020 года, основные направления – сестринский уход и реабилитация. Принимает пациентов взрослая поликлиника в микрорайоне Кутузово: открыт кабинет неотложной помощи, стоматологическое отделение, кабинет физиотерапии, зал ЛФК, массажные кабинеты, функционирует дневной стационар.

В Подольской городской поликлинике №1, которая продолжала работать во время ремонта, для удобства пациентов установили стойки выдачи результатов флюорообследования, ЭКГ, УЗИ. Организовали комфортные зоны ожидания. Перевели в отдельный блок отделение медицинской профилактики. По предложениям жителей дневной стационар разместили на четвертом этаже.

Во взрослой поликлинике Климовской центральной больницы ремонт сделали на третьем и четвертом этажах, чердаке, подвале, лестничных пролетах. В связи с увеличением объемов работ и стоимости их продолжат в 2020 году.

Помимо плановых ремонтов в 2019 году проводились аварийные работы кровли в наркологическом и кожно-венерологическом диспансерах, ремонт входных групп в Подольском роддоме. Заканчиваются ремонтные работы фасада стационара Подольской больницы №3.