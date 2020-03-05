РИАМО - 5 мар. В Москве создали систему предпрофессионального образования, в рамках которого были открыты инженерные, медицинские, академические, IT и кадетские классы в 307 школах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Есть еще проект «Школа старшеклассников» — это уже прообраз вуза. В школах соорудили аудитории для лекций, экспериментов, исследований. А какое там оборудование!» – написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что такая подготовка дает возможность узнать больше о профессии и сделать осознанный выбор.