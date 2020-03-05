РИАМО - 5 мар. Станция «Минская» откроется на Киевском направлении МЖД, она разместится на путепроводе и будет состоять из двух платформ и пассажирского терминала, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Пересадка на одноименную станцию метро будет организована по принципу «сухие ноги». В настоящее время возводится первая платформа и ведется строительство путепровода, на котором железнодорожники уложат дополнительные пути.

«Для выхода на платформы и безопасного перехода через железную дорогу строится пассажирский терминал, который будет оборудован эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Завершить работы по строительству новой станции планируется до конца 2022 года», – говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Киевского направления МЖД, которая предусматривает строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва – Апрелевка. Дополнительные пути позволят увеличить количество пригородных поездов, а новые станции образуют удобные пересадки на другие виды транспорта и сделают доступнее районы, которые прилегают к железной дороге.