РИАМО - 5 мар. В Москве ожидается увеличение количества поездок по городу в преддверии 8 Марта и длинных праздничных выходных, поэтому горожан предупредили о возможных пробках 6 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский рынки. Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине – люди ездят, дарят подарки. В связи с этим в пятницу, 6 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации», – говорится в сообщении.

ЦОДД советует москвичам заранее спланировать маршрут в предпраздничные дни.

Также 6 марта жителям порекомендовали пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего будет после окончания вечернего часа пик – после 20 часов.

В ЦОДД уточнили, что 6 марта у Киевского и Рижского рынков ожидаются традиционные «цветочные заторы». Пробки также осложнят движение на центральных улицах столице и вылетных трассах.

В выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах не ожидается.