РИАМО - 5 мар. Поток иностранных туристов в столицу снизился в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, при этом отели принимают все необходимые меры, сообщил общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Игорь Лаврик.

«В гостиничном бизнесе Москвы произошел отток зарубежных гостей более чем на 45-50%, наших внутренних гостей - более 30%. Финансовые потоки тоже уменьшились на 30-40%. Это третий месяц, январь, февраль, март», - сказал Лаврик.

Он отметил, что ситуацию усугубляет тот факт, что предприниматели должны платить налоги.

«Мы ежедневно даем сведения о пребывающих иностранцах, гостях из КНР, о наших сотрудниках, мы обязаны проводить температурные режимы, проветривать, ставить бактериологические лампы. Мы это делали ежегодно, в чуть больших объемах. <...> Москва уже не сможет превысить тот туристический поток, который был в прошлом году. Будет спад на 20-30%», - отметил Лаврик.

По его словам, при этом отели принимают все необходимые меры.

«Россия подготовлена к ситуации с коронавирусом лучше, чем другие страны Европы. Это показатель того, что не просто структура исполнительной власти, Роспотребнадзора, Минздрава своими инструкциями навели такой порядок, чтобы не дать возможность создания очагов болезни, — мы это делаем, потому что мы предприниматели. У нас есть ответственность», - заключил Лаврик.

Вспышка нового типа коронавируса Covid-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Сегодня по всему миру заразились более 95 тысяч человек. От болезни вылечились более 53 тысяч человек, еще 3,2 тысячи человек скончались.

Москвичи стали чаще заказывать еду на дом из‑за страха заболеть коронавирусом>>