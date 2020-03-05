РИАМО - 5 мар. Доставка еды на дом выросла в Москве в связи с боязнью людей заболеть коронавирусом, сообщил общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, ресторатор Сергей Миронов.

«Доставка еды на дом растет, люди бояться идти в рестораны», - сказал Миронов.

Он отметил, что в столичных ресторанах и кафе отменяются фуршеты, праздники, а люди предпочитают заказывать еду на дом.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Сегодня по всему миру заразились более 95 тысяч человек. От болезни вылечились более 53 тысяч человек, еще 3,2 тысячи человек скончались. Коронавирус зафиксирован и в России. В столице принимают исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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