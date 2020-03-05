РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 мар. Четырнадцати ветеранам городского округа Мытищи вручили юбилейные медали «75 лет Великой Победы» в библиотеке имени Дмитрия Кедрина, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В Мытищах продолжается вручение юбилейных медалей ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских концлагерей и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Очередная церемония состоялась в центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина 4 марта, куда приехал первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин. Он вручил юбилейные медали 14 ветеранам горокруга», – говорится в сообщении.

Юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – это награда, которая учреждена указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году. Эта награда символизирует дань уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны 1941-1945 годов.