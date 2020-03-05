РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мар. Сотрудники Щелковского отдела ГИБДД проведут акцию «Цветы для автоледи», во время которой будут поздравлять женщин-водителей с Международным женским днем, сообщается на сайте администрации городского округа.

Акция стартует 6 марта в 11:00.

«В преддверии 8 Марта дорожные инспекторы вместо проверки документов вручат девушкам букеты с цветами. Также с праздником поздравят посетительниц регистрационно-экзаменационного отдела», - говорится в сообщении.

Акция в первую очередь направлена на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Всем водителям сотрудники ГИБДД напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима.