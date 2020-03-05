РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. Сотрудники Мытищинской Госавтоинспекции вместе с активистами «Молодой Гвардии» провели в Центральном парке округа профилактическую акцию по безопасности дорожного движения, сообщается в Instagram-аккаунте «Молодой Гвардии» Мытищ.

«С целью привлечь внимание юных и взрослых пешеходов к проблеме дорожной безопасности, сотрудники ГИБДД и активисты в ходе акции 4 марта рассказали участникам об ошибках пешеходов, которые часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Вблизи обозначенного пешеходного перехода напомнили о правилах безопасного перехода улиц как в зоне регулируемого, так и нерегулируемого пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

Особое внимание прохожих привлек символ безопасного пешеходного перехода - «зебра». Всем участникам акции вручили памятки с пожеланиями безопасного пути.⠀