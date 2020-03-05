РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 мар. Глава Балашихи Сергей Юров в четверг поздравил женщин с предстоящим Международным женским днем на торжественном мероприятии, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На празднике, посвященном Международному женскому дню, собрались представительницы сфер здравоохранения, культуры, спорта и образования, силовых структур, сотрудницы балашихинских предприятий. Всем женщинам перед началом мероприятия подарили букеты тюльпанов. Мероприятие прошло в Доме культуры «Саввино».

«8 марта – это особый день, любимый праздник. Это для нас мужчин еще один повод сказать вам, как мы вас любим и ценим. Сегодня на хрупких плечах присутствующих в этом зале женщин лежит ответственность за наш полумиллионный город – это сфера образования, здравоохранения, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Мы вас очень ценим», – сказал Юров.

Он добавил, что для каждого мужчины женщина – смысл жизни, источник вдохновения, та, ради кого они совершают подвиги. Всем женщинам городского округа он пожелал здоровья, счастья, быть любимыми, и чтобы рядом были настоящие надежные мужчины.

Большим подарком стало для женщин выступление народного артиста России, певца Владимира Девятова, который в сопровождении фолк-группы «Ярмарка» исполнил для всех присутствующих дам полюбившиеся народные и эстрадные песни.