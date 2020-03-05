РИАМО - 5 мар. На юго-востоке Москвы загорелся девятый этаж многоквартирного дома, для тушения пожара задействовали девять единиц техники и 37 человек личного состава, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«5 марта 2020 года в 16:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, 11-я улица Текстильщиков, дом 10», - отмечается в сообщении

В квартире загорелись личные вещи на площади трех квадратных метров.

Пожар ликвидировали за 10 минут, пострадавших нет.