РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. В четверг в преддверии Международного женского дня в библиотеке №20 городского округа Мытищи состоялся праздничный концерт для посетителей библиотеки, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Перед читателями с большим успехом выступил народный коллектив «Хор русской песни» под управлением заслуженного работника культуры Московской области Аллы Захаровой. Задорные частушки сменялись лирическими песнями, зрители с удовольствием пели и танцевали вместе с артистами», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, аплодисменты и поздравления не смолкали. Радость, позитивный настрой и душевное удовольствие стали настоящим девизом праздничного мероприятия.