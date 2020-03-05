РИАМО - 5 мар. Каток на ВДНХ в Москве работает в штатном режиме при плюсовой температуре, сообщил РИАМО представитель пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства ».

«Лед пригоден для катания. Холодильное оборудование, обслуживающее каток настраивается заблаговременно, исходя из данных прогноза погоды», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил представитель пресс-службы, если на катке появится вода, то во время планового технического перерыва с 15:00 до 17:00 специалисты уберут ее, а также проведут подрезку льда.